Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:47, 1 июня 2018 1 786
 0    0

Повара рязанского кафе отсудили зарплату у экс-работодателя

Повара рязанского кафе отсудили зарплату у экс-работодателя

Повара кафе-буфета, находившегося в одном из рязанских торговых центров, отсудили у работодателя зарплату. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.

В суде рассмотрели три апелляционные жалобы на решения по искам к организации. Истцы пояснили, что с апреля 2017 года они работали поварами в кафе-буфете в торговом центре, получали ежемесячную зарплату, трудовые книжки передали работодателю. В августе их уволили, а кафе закрылось.

При увольнении им не выдали трудовые договоры, в трудовые книжки не внесли необходимые записи, а также не выдали зарплату.

Работодатель при личных встречах передал экс-сотрудникам часть денег и трудовые книжки без записей о работе в кафе, пояснив, что они были трудоустроены неофициально. Организация также не делала налоговые и пенсионные отчисления. Истцы просили взыскать с экс-работодателя деньги и компенсировать моральный вред.

В первой инстанции суд отказал им. После исследования дополнительных доказательств суд отменил предыдущее решение и обязал работодателя выплатить требуемые суммы и внести в трудовые книжки записи о стаже.

Решение вступило в законную силу.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:26, 1 июня 2018
Команда «Рязаньэнерго» стала второй в соревнованиях профессионального мастерства
15:45, 1 июня 2018
В Афганистане нашли советского летчика, пропавшего 30 лет назад
15:39, 1 июня 2018
В Рязани появились бесплатные пешеходные экскурсии для туристов
15:34, 1 июня 2018
На рязанскую заправку выстроилась крупная очередь
14:47, 1 июня 2018
Повара рязанского кафе отсудили зарплату у экс-работодателя
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Свободные средства: куда выгодно вкладывать?

Свободные средства: куда выгодно вкладывать?

Деньги могут работать, не только находясь на банковском счете, но и превращаясь в доходные инвестиции.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:20, 26 мая 2018 35 505
«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж 1
19:54, 22 мая 2018 27 324
В Рязани наградили лучших бизнесменов. Фото
14:13, 27 мая 2018 24 714
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
8:11, 23 мая 2018 19 627
В Рязани рядом с заправкой нашли тела двоих мужчин
14:55, 23 мая 2018 18 941
В Рязани проверили очереди в поликлиниках. Фото 1
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум