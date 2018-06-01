Повара рязанского кафе отсудили зарплату у экс-работодателя

Повара кафе-буфета, находившегося в одном из рязанских торговых центров, отсудили у работодателя зарплату. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.
В суде рассмотрели три апелляционные жалобы на решения по искам к организации. Истцы пояснили, что с апреля 2017 года они работали поварами в кафе-буфете в торговом центре, получали ежемесячную зарплату, трудовые книжки передали работодателю. В августе их уволили, а кафе закрылось.
При увольнении им не выдали трудовые договоры, в трудовые книжки не внесли необходимые записи, а также не выдали зарплату.
Работодатель при личных встречах передал экс-сотрудникам часть денег и трудовые книжки без записей о работе в кафе, пояснив, что они были трудоустроены неофициально. Организация также не делала налоговые и пенсионные отчисления. Истцы просили взыскать с экс-работодателя деньги и компенсировать моральный вред.
В первой инстанции суд отказал им. После исследования дополнительных доказательств суд отменил предыдущее решение и обязал работодателя выплатить требуемые суммы и внести в трудовые книжки записи о стаже.
Решение вступило в законную силу.