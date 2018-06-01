Оргкомитет праймериз не допустил к участию в едином дне голосования 21-го кандидата

Оргкомитет праймериз не допустил к единому дню голосования 21-го кандидата. Они не участвовали во внутрипартийных дебатах. Всего к предварительному голосованию «Единой России» допустили 201 кандидата, то есть конкурс составляет пять человек на место.
«Согласно регламенту, каждый участник должен принять участие в минимум двух дебатах по заданной тематике. Нарушение этой нормы влечет за собой отмену регистрации», — пояснили свою позицию в оргкомитете.
Единый день голосования по всей стране назначен на 3 июня. В Рязани главная избирательная кампания этого года — выборы в городскую думу.
В воскресенье в областном центре откроют 47 участков счетных комиссий. Любой гражданин сможет сделать выбор и поддержать достойных, по его мнению, кандидатов. Для этого нужно будет прийти на участок с 8:00 до 20:00, включающий адрес места регистрации, и проголосовать. При себе необходимо иметь паспорт. В 20:00 участки закроют, начнется подсчет голосов.