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17:36, 1 июня 2018 336
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Оргкомитет праймериз не допустил к участию в едином дне голосования 21-го кандидата

Оргкомитет праймериз не допустил к участию в едином дне голосования 21-го кандидата

Оргкомитет праймериз не допустил к единому дню голосования 21-го кандидата. Они не участвовали во внутрипартийных дебатах. Всего к предварительному голосованию «Единой России» допустили 201 кандидата, то есть конкурс составляет пять человек на место.

«Согласно регламенту, каждый участник должен принять участие в минимум двух дебатах по заданной тематике. Нарушение этой нормы влечет за собой отмену регистрации», — пояснили свою позицию в оргкомитете.

Единый день голосования по всей стране назначен на 3 июня. В Рязани главная избирательная кампания этого года — выборы в городскую думу.

В воскресенье в областном центре откроют 47 участков счетных комиссий. Любой гражданин сможет сделать выбор и поддержать достойных, по его мнению, кандидатов. Для этого нужно будет прийти на участок с 8:00 до 20:00, включающий адрес места регистрации, и проголосовать. При себе необходимо иметь паспорт. В 20:00 участки закроют, начнется подсчет голосов.


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