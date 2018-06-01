На рязанскую заправку выстроилась крупная очередь

На заправку ТНК на улице Есенина выстроилась крупная очередь из автомобилей. Фото
Стоимость АИ-95 на АЗС составляет 43,60 рублей, АИ-92 — 40,80 рублей, солярки — 43,50 рублей.
Напомним, за минувшую неделю рязанский бензин
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На заправку ТНК на улице Есенина выстроилась крупная очередь из автомобилей. Фото
Стоимость АИ-95 на АЗС составляет 43,60 рублей, АИ-92 — 40,80 рублей, солярки — 43,50 рублей.
Напомним, за минувшую неделю рязанский бензин
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