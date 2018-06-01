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15:34, 1 июня 2018 2 548
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На рязанскую заправку выстроилась крупная очередь

На рязанскую заправку выстроилась крупная очередь

На заправку ТНК на улице Есенина выстроилась крупная очередь из автомобилей. Фото опубликовано в Instagram.

Стоимость АИ-95 на АЗС составляет 43,60 рублей, АИ-92 — 40,80 рублей, солярки — 43,50 рублей.

Напомним, за минувшую неделю рязанский бензин подорожал еще на рубль. Регион остался на четвертом месте в ЦФО по стоимости бензина в целом.


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