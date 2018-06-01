В Рязанском районе из-за оставленной на плите еды загорелся дом

В четверг, 31 мая, в Рязанском районе сгорел деревянный дом. Об этом пишет ИД «
Пожар произошел около 19 часов. По предварительной информации, причиной стало неосторожное обращение с огнем.
Как отметили хозяева, на плите остался готовящийся ужин, а сами они ушли поработать в огороде.
Пожар ликвидировали к 19:34. Сгорела легкая пристройка, стены устояли, но были серьезно разрушены. Хозяйку 1979 года рождения госпитализировали с ожогами.
На место происшествия выезжали пять расчетов.
Как отметил начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Рязанского района Андрей Недельский, дом, отстроили совсем недавно, он еще не был зарегистрирован и оформлен «должным образом».