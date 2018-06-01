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11:01, 1 июня 2018 493
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На директора рязанского похоронного бюро завели дело за налоговые махинации

На директора рязанского похоронного бюро завели дело за налоговые махинации

На директора рязанского похоронного бюро завели дело за налоговые махинации. Об этом сообщил сайт регионально СУ СКР.

Руководитель коммерческой организации с августа по октябрь 2017 года частично не отразил в бухгалтерском учете договоры и не провел по ним более 2,2 млн рублей через кассу, чтобы скрыть их от налоговой.

По результатам проверки ФНС и МВД России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 199.2 УК РФ.

«В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению причиненного ущерба бюджетной системе России», — отметили в сообщении.


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