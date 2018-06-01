На директора рязанского похоронного бюро завели дело за налоговые махинации. Об этом сообщил
Руководитель коммерческой организации с августа по октябрь 2017 года частично не отразил в бухгалтерском учете договоры и не провел по ним более 2,2 млн рублей через кассу, чтобы скрыть их от налоговой.
По результатам проверки ФНС и МВД России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 199.2 УК РФ.
«В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению причиненного ущерба бюджетной системе России», — отметили в сообщении.