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17:15, 1 июня 2018 693
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Мать Марии Захаровой презентовала свою книгу в Рязани

Мать Марии Захаровой презентовала свою книгу в Рязани

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В пятницу, 1 июня, заслуженный деятель искусств России Ирина Захарова представила в Рязани книгу для детей «Венецианская сказка». На ее презентации в библиотеке Горького побывал губернатор Николай Любимов.

Захарова рассказала, что в основу произведения легли образы ее родственников, в частности, мамы, внучки и дочери — Марии Захаровой (директора Департамента информации и печати МИД России — прим. редакции).

Главную героиню книги зовут Маруся, она отправляется в путешествие по Венеции с ожившим игрушечным принцем.

Губернатор поблагодарил автора за книгу, пообещал прочитать ее и предложить своим дочерям. Он выразил надежду, что дети будут зачитываться рассказом. «Сейчас не всегда хватает книг, которые несут добро и проповедуют высоки ценности, дают детям оторваться от гаджетов. Детская литература сопровождала меня с первых лет моей жизни, она помогла стать добрее, человечнее», — заключил политик.

Пришедшие на презентацию дети получили в подарок книгу, а Ирина Захарова — кадомский вениз от губернатора.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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