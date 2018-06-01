Мать Марии Захаровой презентовала свою книгу в Рязани

В пятницу, 1 июня, заслуженный деятель искусств России Ирина Захарова представила в Рязани книгу для детей «Венецианская сказка». На ее презентации в библиотеке Горького побывал губернатор Николай Любимов.
Захарова рассказала, что в основу произведения легли образы ее родственников, в частности, мамы, внучки и дочери — Марии Захаровой (директора Департамента информации и печати МИД России — прим. редакции).
Главную героиню книги зовут Маруся, она отправляется в путешествие по Венеции с ожившим игрушечным принцем.
Губернатор поблагодарил автора за книгу, пообещал прочитать ее и предложить своим дочерям. Он выразил надежду, что дети будут зачитываться рассказом. «Сейчас не всегда хватает книг, которые несут добро и проповедуют высоки ценности, дают детям оторваться от гаджетов. Детская литература сопровождала меня с первых лет моей жизни, она помогла стать добрее, человечнее», — заключил политик.
Пришедшие на презентацию дети получили в подарок книгу, а Ирина Захарова — кадомский вениз от губернатора.