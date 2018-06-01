Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем защиты детей. Обращение губернатора опубликовал
«Мы хотим видеть юных рязанцев успешными, счастливыми, здоровыми, умными, достойными людьми и стараемся обеспечить для этого хорошие стартовые условия: совершенствуем сферу образования и детского здравоохранения, расширяем сеть спортивных и культурно-досуговых учреждений», — отметил он.
По его словам, в Рязанской области идет работа над помощью одаренным детям, чтобы они смогли полностью раскрыть свои способности и таланты.
«Также большое внимание уделяется сиротам, детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, малышам и подросткам с ограниченными возможностями здоровья», — отметил глава региона.
Любимов пожелал всем счастья, благополучия и успешной реализации всех намеченных планов.