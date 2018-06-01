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16:26, 1 июня 2018 158

Команда «Рязаньэнерго» стала второй в соревнованиях профессионального мастерства

Команда «Рязаньэнерго» стала второй в соревнованиях профессионального мастерства

С 22 по 25 мая на учебно-тренировочном полигоне филиала «Владимирэнэрго» в Суздали прошли соревнованиях профессионального мастерства бригад по учету электроэнергии ПАО «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья».

Команда «Рязаньэнерго» заняла второе место среди филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», набрав 668,5 балла из 745 возможных. В индивидуальном зачете сотрудника филиала Евгения Евтюшина отметили как «лучшего участника 1 этапа».

В состав команды «Рязаньэнерго» вошли:

  • Алексей Мирошин — инженер группы контроля потребления электроэнергии Скопинского района электрических сетей (РЭС);
  • Евгений Евтюшкин — инженер группы транспорта электроэнергии ПО «Скопинские электрические сети»;
  • Павел Линев — электромонтер по эксплуатации электросчетчиков Скопинского РЭС;
  • Александр Левин — инженер первой категории управления учета электроэнергии;
  • Сергей Евтюшкин — водитель филиала;
  • Дмитрий Лебедев — начальник управления учета электроэнергии «Рязаньэнерго», капитан команды.

В течение трех дней участники прошли четыре этапа соревнований. «На первых трех они проверяли измерительный комплекс с трехфазным интеллектуальным счетчиком электроэнергии и измерительными трансформаторами тока в электроустановке до 1000 В, выявляли неучетное потребление, монтировали пластиковый шкаф учета с однофазным счетчиком электроэнергии на фасаде здания у бытового потребителя без монтажа ответвления от ВЛ 0,4 кВ, сконфигурировали прибор учета и в теории показали знания по выявлению потерь электроэнергии», — рассказали в пресс-службе филиала.

Завершающий этап назывался «Выявление очагов потерь электроэнергии в линиях 0,4 кВ». «Здесь конкурсантам пришлось применить не только технические, но и дипломатические навыки. Этап прошел в реальных условиях. В рамках рейда участники соревнования в населенных пунктах Суздальского района выявляли безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. Задания выполнялись на время, а за любую ошибку судьи снимали баллы», — говорится в сообщении.


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