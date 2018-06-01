Команда «Рязаньэнерго» стала второй в соревнованиях профессионального мастерства

С 22 по 25 мая на учебно-тренировочном полигоне филиала «Владимирэнэрго» в Суздали прошли соревнованиях профессионального мастерства бригад по учету электроэнергии ПАО «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья».
Команда «Рязаньэнерго» заняла второе место среди филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», набрав 668,5 балла из 745 возможных. В индивидуальном зачете сотрудника филиала Евгения Евтюшина отметили как «лучшего участника 1 этапа».
В состав команды «Рязаньэнерго» вошли:
- Алексей Мирошин — инженер группы контроля потребления электроэнергии Скопинского района электрических сетей (РЭС);
- Евгений Евтюшкин — инженер группы транспорта электроэнергии ПО «Скопинские электрические сети»;
- Павел Линев — электромонтер по эксплуатации электросчетчиков Скопинского РЭС;
- Александр Левин — инженер первой категории управления учета электроэнергии;
- Сергей Евтюшкин — водитель филиала;
- Дмитрий Лебедев — начальник управления учета электроэнергии «Рязаньэнерго», капитан команды.
В течение трех дней участники прошли четыре этапа соревнований. «На первых трех они проверяли измерительный комплекс с трехфазным интеллектуальным счетчиком электроэнергии и измерительными трансформаторами тока в электроустановке до 1000 В, выявляли неучетное потребление, монтировали пластиковый шкаф учета с однофазным счетчиком электроэнергии на фасаде здания у бытового потребителя без монтажа ответвления от ВЛ 0,4 кВ, сконфигурировали прибор учета и в теории показали знания по выявлению потерь электроэнергии», — рассказали в пресс-службе филиала.
Завершающий этап назывался «Выявление очагов потерь электроэнергии в линиях 0,4 кВ». «Здесь конкурсантам пришлось применить не только технические, но и дипломатические навыки. Этап прошел в реальных условиях. В рамках рейда участники соревнования в населенных пунктах Суздальского района выявляли безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. Задания выполнялись на время, а за любую ошибку судьи снимали баллы», — говорится в сообщении.