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8:45, 1 июня 2018 1 100
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Где проскочить? Утренний обзор рязанских пробок: 1 июня

Где проскочить? Утренний обзор рязанских пробок: 1 июня

Утром в первый день лета, 1 июня, на рязанских дорогах образовалось несколько «традиционных» пробок. Одна из них растянулась от центрального автовокзала до перекрестка Московского и Михайловского шоссе. Там скорость потока не превышает семь километров в час.

Серьезный затор автолюбителей ждет на Северной окружной. По состоянию на 8:00, он начинается от пляжа второго Борковского карьера в сторону Канищева. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась почти на четыре километра, скорость потока не превышает 10 километров в час.

Большой затор появился на улице Каширина от развязки с Северным обходом до перекрестка с Перовмайским проспектом. Скорость потока не превышает семи километров в час.

На Южной окружной дороге из-за ремонта пробка растянулась примерно на три километра. За час машины могут преодолеть не более пяти-семи километров.

Автомобилистам уже традиционно придется постоять на выезде из Песочни: на повороте с улицы Советской армии на Касимовское шоссе скорость движения не превышает семи километров в час. После поворота на Касимовское шоссе движение также затруднено.

Пробки есть и на улице Есенина: от улицы Щедрина до улицы Маяковского, а также от «Барса» до площади Театральной. Автомобили в потоке двигаются со скоростью 7-10 километров в час.

Также затруднено движение по улице Грибоедова и Циолковского.


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