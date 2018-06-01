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13:37, 1 июня 2018 850
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Еще двадцать рязанских сельских поселений обзавелись гербами и флагами. Фото

Еще двадцать рязанских сельских поселений обзавелись гербами и флагами. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Еще 20 рязанских сельских поселений обзавелись гербами и флагами. В пятницу, 1 июня, губернатор Николай Любимов вручил местным главам свидетельства об официальной регистрации символики.

Их получили 20 сельских поселений из четырех районов области.

Рязанский район: Дубровическое, Екимовское, Семёновское и Тюшевское сельские поселения.

Сараевский район: Телятниковское сельское поселение.

Скопинский район: Вослебовское, Горловское, Ильинское, Корневское, Полянское, Успенское и Шелемишевское сельские поселения.

Милославский район: Богородицкое, Большеподовечинское, Горняцкое, Кочуровское, Липяговское, Милославское, Павловское и Чернавское сельские поселения.

Губернатор отметил, что теперь гербы и флаги есть у более половины сел и поселков Рязанского региона.

«В области придается внимание популяризации геральдики. Наряду с родным языком, историей и народными традициями символика является мощным объединяющим началом. Ее изучение формирует гордость за страну, воспитывает патриотизм, уважение к великому прошлому, ответственность за ее настоящее и будущее», — отметил Любимов.

Он поздравил глав с вручением свидетельств и рассказал, что в создании гербов и флагов участвовали жители сел.

«Благодаря им учтены важные исторические детали, особенности географии, направления хозяйственной деятельности», — заключил политик.

Отметим, что разработка и регистрация символов ведется в рамках реализации регионального закона об официальной символике.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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