Еще двадцать рязанских сельских поселений обзавелись гербами и флагами. Фото

Еще 20 рязанских сельских поселений обзавелись гербами и флагами. В пятницу, 1 июня, губернатор Николай Любимов вручил местным главам свидетельства об официальной регистрации символики.
Их получили 20 сельских поселений из четырех районов области.
Рязанский район: Дубровическое, Екимовское, Семёновское и Тюшевское сельские поселения.
Сараевский район: Телятниковское сельское поселение.
Скопинский район: Вослебовское, Горловское, Ильинское, Корневское, Полянское, Успенское и Шелемишевское сельские поселения.
Милославский район: Богородицкое, Большеподовечинское, Горняцкое, Кочуровское, Липяговское, Милославское, Павловское и Чернавское сельские поселения.
Губернатор отметил, что теперь гербы и флаги есть у более половины сел и поселков Рязанского региона.
«В области придается внимание популяризации геральдики. Наряду с родным языком, историей и народными традициями символика является мощным объединяющим началом. Ее изучение формирует гордость за страну, воспитывает патриотизм, уважение к великому прошлому, ответственность за ее настоящее и будущее», — отметил Любимов.
Он поздравил глав с вручением свидетельств и рассказал, что в создании гербов и флагов участвовали жители сел.
«Благодаря им учтены важные исторические детали, особенности географии, направления хозяйственной деятельности», — заключил политик.
Отметим, что разработка и регистрация символов ведется в рамках реализации регионального закона об официальной символике.