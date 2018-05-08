В Рязани отремонтировали участок улицы Гагарина. Фото

В Рязани отремонтировали участок улицы Гагарина. Об этом сообщила горадминистрация.
Отмечается, что работы в рамках дорожно-ремонтной кампании 2018 года, в том числе по заделке выбоин и ям, продолжаются.
Ранее в городе
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В Рязани отремонтировали участок улицы Гагарина. Об этом сообщила горадминистрация.
Отмечается, что работы в рамках дорожно-ремонтной кампании 2018 года, в том числе по заделке выбоин и ям, продолжаются.
Ранее в городе
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В интервью он рассказал, чего ждать от постановки.