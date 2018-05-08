В России испытали беспилотный КамАЗ. Видео

В России испытали беспилотный КамАЗ. Испытания беспилотного транспорта прошли на специально подготовленном участке трассы Новороссийск — Керчь. Об этом сообщил
Помимо КамАЗа в тесте участвовали четыре машины, их разработчики контролировали процесс на пассажирских сидениях.
Автомобили разгонялись до 40 км/ч, перестраивались из ряда в ряд и проехали по транспортной развязке. В ходе теста беспилотные машины распознавали дорожные знаки и объезжали препятствия.
Отмечается, что это первое в России масштабное испытание.
Тестовый проезд послужит основанием для законодательного разрешения беспилотным автомобилям ездить по дорогам общего пользования в России.
Видео «РИА Новости», фото Министерства транпорта России