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14:42, 8 мая 2018 347
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В России испытали беспилотный КамАЗ. Видео

В России испытали беспилотный КамАЗ. Видео

В России испытали беспилотный КамАЗ. Испытания беспилотного транспорта прошли на специально подготовленном участке трассы Новороссийск — Керчь. Об этом сообщил сайт Минтранса.

Помимо КамАЗа в тесте участвовали четыре машины, их разработчики контролировали процесс на пассажирских сидениях.

Автомобили разгонялись до 40 км/ч, перестраивались из ряда в ряд и проехали по транспортной развязке. В ходе теста беспилотные машины распознавали дорожные знаки и объезжали препятствия.

Отмечается, что это первое в России масштабное испытание.

Тестовый проезд послужит основанием для законодательного разрешения беспилотным автомобилям ездить по дорогам общего пользования в России.

Видео «РИА Новости», фото Министерства транпорта России


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