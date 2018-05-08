«Рязаньавтодор» начал ремонтировать дорогу в Пронском районе

«Рязаньавтодор» начал ремонтировать три участка дороги «Рязань — Пронск — Скопин». Работы ведут на участке с 46 по 53 километр, сообщили в пресс-службе компании.
Кроме того, продолжается ремонт двух участков дороги «Рязань — Ряжск — Александр Невский — Данков — Ефремов» и участка дороги от трассы «Спас-Клепики — Рязань» до подъезда к селу Ласково.
Дорожники красят автопавильоны и сигнальные столбики, убирают мусор на автобусных остановках и обочинах. Они правят дорожные знаки, ремонтируют и меняют барьерное ограждение.
Диспетчерская служба «Рязаньавтодора» работает в круглосуточном режиме. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 44-32-75.