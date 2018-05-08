Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:24, 8 мая 2018 620

«Рязаньавтодор» начал ремонтировать дорогу в Пронском районе

«Рязаньавтодор» начал ремонтировать дорогу в Пронском районе

«Рязаньавтодор» начал ремонтировать три участка дороги «Рязань — Пронск — Скопин». Работы ведут на участке с 46 по 53 километр, сообщили в пресс-службе компании.

Кроме того, продолжается ремонт двух участков дороги «Рязань — Ряжск — Александр Невский — Данков — Ефремов» и участка дороги от трассы «Спас-Клепики — Рязань» до подъезда к селу Ласково.

Дорожники красят автопавильоны и сигнальные столбики, убирают мусор на автобусных остановках и обочинах. Они правят дорожные знаки, ремонтируют и меняют барьерное ограждение.

Диспетчерская служба «Рязаньавтодора» работает в круглосуточном режиме. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 44-32-75.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
15:24, 8 мая 2018
«Рязаньавтодор» начал ремонтировать дорогу в Пронском районе
13:41, 8 мая 2018
В День Победы в Рязани изменится расписание бесплатных автобусов до «М5 Молла»
11:54, 8 мая 2018
В День Победы в Рязани перекроют движение. Расписание транспорта
16:45, 7 мая 2018
На окраине Рязани убрали «лежачих полицейских» 3
16:28, 7 мая 2018
В Рязани продлили срок замены транспортных карт для школьников и студентов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Московский режиссер представит в Рязани спектакль «Собака на сене»

Московский режиссер представит в Рязани спектакль «Собака на сене»

В интервью он рассказал, чего ждать от постановки.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:42, 1 мая 2018 62 384
Около 30 тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фоторепортаж 10
14:32, 7 мая 2018 29 171
В Рязани отметили День радио. Фоторепортаж
20:07, 2 мая 2018 26 410
В Рязани пассажир зарезал таксиста 4
20:44, 2 мая 2018 25 990
Появилось видео с места нападения на рязанского таксиста
19:42, 2 мая 2018 23 281
Рязанка украла из супермаркета «Атак» самокат. Видео
Все новости
Форум