В центре Рязани столкнулись «Фольксваген» и «Шкода». Фото

В центре Рязани столкнулись Volkswagen Passat и Skoda Yeti. Авария произошла в понедельник, 7 мая.
Автомобили столкнулись на перекрестке улиц Радищева и Свободы. Машины получили механические повреждения.
Никто не пострадал.
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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В центре Рязани столкнулись Volkswagen Passat и Skoda Yeti. Авария произошла в понедельник, 7 мая.
Автомобили столкнулись на перекрестке улиц Радищева и Свободы. Машины получили механические повреждения.
Никто не пострадал.
© RZN.info
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В Рязани замеры проб воздуха проводили у дорог, остановок и жилых массивов, в пригороде — на Лысой горе и у ЖК «Дружба».