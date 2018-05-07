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18:49, 7 мая 2018 1 860
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В центре Рязани столкнулись «Фольксваген» и «Шкода». Фото

В центре Рязани столкнулись «Фольксваген» и «Шкода». Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В центре Рязани столкнулись Volkswagen Passat и Skoda Yeti. Авария произошла в понедельник, 7 мая.

Автомобили столкнулись на перекрестке улиц Радищева и Свободы. Машины получили механические повреждения.

Никто не пострадал.


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