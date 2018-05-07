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16:45, 7 мая 2018 497
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На окраине Рязани убрали «лежачих полицейских»

На окраине Рязани убрали «лежачих полицейских»

На Куйбышевском шоссе в районе заправки Shell дорожники убрали «лежачих полицейских». Искусственные неровности демонтировали в понедельник, 7 мая.

«Свершилось чудо! На Куйбышевском шоссе, видимо, в подарок всем рязанцам и гостям нашего города убрали „лежачих полицейских“. В районе заправки Shell», — написал очевидец в группе «Подслушано у водителей Рязани» «Вконтакте».

Информацию подтвердили в пресс-службе мэрии.

«Лежачих полицейских убрали в целях повышения пропускной способности шоссе», — отметили в горадминистрации.

Напомним, искусственные неровности установили в декабре 2017 года.

Фото Валерия Рысина


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