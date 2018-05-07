На окраине Рязани убрали «лежачих полицейских»

На Куйбышевском шоссе в районе заправки Shell дорожники убрали «лежачих полицейских». Искусственные неровности демонтировали в понедельник, 7 мая.
«Свершилось чудо! На Куйбышевском шоссе, видимо, в подарок всем рязанцам и гостям нашего города убрали „лежачих полицейских“. В районе заправки Shell», — написал очевидец в группе «Подслушано у водителей Рязани» «Вконтакте».
Информацию подтвердили в пресс-службе мэрии.
«Лежачих полицейских убрали в целях повышения пропускной способности шоссе», — отметили в горадминистрации.
Напомним, искусственные неровности
Фото Валерия Рысина