В Ухолове начали строить новую школу на 250 человек. Об этом пишет ИД «
На строительство образовательного учреждения, которым занимается ОАО «Рязанская межхозяйственная передвижная механизированная колонна № 4», выделили более 160 млн рублей.
Строительство планируют завершить к 2019 году. В школе появятся спортзал, столовая, актовый зал, кабинет психологической разгрузки и медицинский кабинет. Также там планируют сделать зимний сад, а при столовой оборудовать современные разделочные пищеблоки.
На уровне второго этажа школа будет соединена теплым коридором с основной школой. Кроме того, там построят теплые гаражи для школьных автобусов, оборудована площадка для праздников.
Фото ИД «Пресса»