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11:58, 6 мая 2018 1 081
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В Ухолове начали строить новую школу на 250 человек

В Ухолове начали строить новую школу на 250 человек

В Ухолове начали строить новую школу на 250 человек. Об этом пишет ИД «Пресса».

На строительство образовательного учреждения, которым занимается ОАО «Рязанская межхозяйственная передвижная механизированная колонна № 4», выделили более 160 млн рублей.

Строительство планируют завершить к 2019 году. В школе появятся спортзал, столовая, актовый зал, кабинет психологической разгрузки и медицинский кабинет. Также там планируют сделать зимний сад, а при столовой оборудовать современные разделочные пищеблоки.

На уровне второго этажа школа будет соединена теплым коридором с основной школой. Кроме того, там построят теплые гаражи для школьных автобусов, оборудована площадка для праздников.

Фото ИД «Пресса»


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