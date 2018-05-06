В Рязанской области объявили второе за сутки метеопредупреждение

В Рязанской области объявили
По данным синоптиков, ночью в воскресенье, 6 мая, и утром 7 мая в регионе местами будут гроза и кратковременные ливни. Также ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.
Ранее появился
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В Рязанской области объявили
По данным синоптиков, ночью в воскресенье, 6 мая, и утром 7 мая в регионе местами будут гроза и кратковременные ливни. Также ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.
Ранее появился
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В интервью он рассказал, чего ждать от постановки.