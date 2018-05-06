Рязанцев предупредили о граде и ливне

В воскресенье, 6 мая, в Рязанской области местами ожидается град и ливень. Соответствующее сообщение абонентам региона распространило МЧС.
Также возможна гроза, порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду.
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В воскресенье, 6 мая, в Рязанской области местами ожидается град и ливень. Соответствующее сообщение абонентам региона распространило МЧС.
Также возможна гроза, порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду.
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