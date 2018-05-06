Сборная России по хоккею одержала вторую крупную победу на ЧМ-2018

В воскресенье, 6 мая, сборная России по хоккею одержала вторую крупную победу на предварительном этапе чемпионата мира в Копенгагене. Команда разгромила соперников из Австрии со счетом 7:0, передает «
Шайбы забросили Михаил Григоренко (10-я и 24-я минуты), Артем Анисимов (12), Александр Барабанов (14), Кирилл Капризов (30), Максим Мамин (38) и Илья Михеев (54).
Место основного вратаря команды занял Василий Кошечкин, его в начале третьего периода заменил Игорь Шестеркин.
Накануне россияне также обыграли французов со счетом 7:0.
7 мая команды сыграет со сборной Белоруссии.