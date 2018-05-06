Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:49, 6 мая 2018 1 219
 0    0

Сборная России по хоккею одержала вторую крупную победу на ЧМ-2018

Сборная России по хоккею одержала вторую крупную победу на ЧМ-2018

Фото: Pixabay.com

В воскресенье, 6 мая, сборная России по хоккею одержала вторую крупную победу на предварительном этапе чемпионата мира в Копенгагене. Команда разгромила соперников из Австрии со счетом 7:0, передает «ТАСС».

Шайбы забросили Михаил Григоренко (10-я и 24-я минуты), Артем Анисимов (12), Александр Барабанов (14), Кирилл Капризов (30), Максим Мамин (38) и Илья Михеев (54).

Место основного вратаря команды занял Василий Кошечкин, его в начале третьего периода заменил Игорь Шестеркин.

Накануне россияне также обыграли французов со счетом 7:0.

7 мая команды сыграет со сборной Белоруссии.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
15:49, 6 мая 2018
Сборная России по хоккею одержала вторую крупную победу на ЧМ-2018
18:58, 5 мая 2018
«Локомотив» впервые за 14 лет стал чемпионом России по футболу 3
11:29, 5 мая 2018
«Десантница» Беломытцева в матче с «Енисеем» забила со штрафного в стиле Роберто Карлоса. Видео 1
13:09, 3 мая 2018
ХК «Сочи» из КХЛ стал партнером ХК «Рязань»
19:22, 2 мая 2018
Рязанцев пригласили на эстафету ко Дню Победы
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Официальный дилер Volkswagen в Рязани «ИнтерАвто» представил новый семиместный внедорожник

Официальный дилер Volkswagen в Рязани «ИнтерАвто» представил новый семиместный внедорожник

Машина оборудована тремя рядами сидений и является первым семиместным внедорожником марки Volkswagen.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:42, 1 мая 2018 59 460
Около 30 тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фоторепортаж 10
20:07, 2 мая 2018 25 274
В Рязани пассажир зарезал таксиста 4
20:44, 2 мая 2018 24 732
Появилось видео с места нападения на рязанского таксиста
19:42, 2 мая 2018 22 270
Рязанка украла из супермаркета «Атак» самокат. Видео
10:31, 28 апреля 2018 19 368
В Рязани показали современную технику МЧС. Фото 4
Все новости
Форум