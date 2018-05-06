Рязанец с ребенком получили травмы на отдыхе в «Окской жемчужине»

Рязанец и его ребенок получили травмы на отдыхе в «Окской жемчужине». Об этом RZN.info сообщила супруга пострадавшего.

Случай произошел в среду, 2 мая. По словам женщины, ее семья взяла в прокат два велосипеда и отправилась на прогулку. Через некоторое время рязанка увидела мужа, упавшего на дорожку.

«Подойдя к велосипеду я обнаружила, что переднее колесо было сломано. Муж лежал на дорожке. Лицо ребенка, который ехал с папой, было разбито. Я экстренно обратилась за помощью на ресепшен отеля „Берега“ „Окской Жемчужины“. Просила вызвать врача и предоставить экстренно первую медицинскую помощь. Аптечка отеля оказалась пуста. В аптечке не было ни перекиси водорода, ни ваты, ни пластыря. Медбрата из аквапарка мы дождались спустя 25-30 минут. Была вызвана скорая помощь. В ОКБ моему мужу подтвердили сотрясение мозга, в 11 больнице подтвердился перелом носа и множественные рваные раны лица. В детской ОКБ моей дочке поставили множественные ушибы и раны лица и подозрение на сотрясение мозга», — написала женщина.

Она отметила, что падение произошло из-за неисправного велосипеда. Женщина подчеркнула, что работники комплекса не проверили транспортное средство перед поездкой.

Как прокомментировали RZN.info в «Окской жемчужине», ситуация произошла «исключительно по неосмотрительности пострадавшего». По словам администрации, вся техника и оборудование проходят обязательный техосмотр и обслуживание. В комплексе отметили, что велосипеды осмотрел инструктор совместно с пострадавшими и не обнаружил никаких технических отклонений.

Там же рассказали, что по словам очевидцев, пострадавший ехал от гостиницы в сторону спортплощадки без оборудованного для перевозки детей кресла на велосипеде, а девочка ехала на раме.

«Вероятнее всего мужчина с ребенком на велосипеде спускался вниз по пандусу, предназначенному для съезда детских и инвалидных колясок, который представляет собой каскад из четырех спусков.

Выбор маршрута движения производился самим велосипедистом, оценка возможных рисков так же осуществлялась им самостоятельно», — отметили в комплексе.

Также в «Окской жемчужине» подчеркнули, что в оснащение аптечек в гостиницах не входят средства, об отсутствии которых заявляла рязанка.

«Для оказания медицинской помощи необходима соответствующая лицензия, которую гостиница не имеет, так как задачей отеля является размещение туристов, а не оказание медицинской помощи», — отметили в комплексе.

По словам администрации, после произошедшего деньги за пользование велосипедом пострадавшим вернули.

Кроме того, там же рассказали, что после произошедшего проверят действия работников «Окской жемчужины» «при оказании услуг гостям и во внештатных ситуациях».

«В случае установления неправомерных действий работников комплекса, виновные лица будут строго наказаны», — заключили в комплексе.

Фото Марии Гурщенковой