В России изменились правила техосмотра

В России вступили в силу поправки к закону о техосмотре. Документ подписал Владимир Путин, передает
Теперь диагностическую карту будут выдавать в случае, даже если машина не соответствует требованиям безопасности. Все несоответствия будут отражаться в карте. Если такую машину остановят автоинспекторы, водителю придется заплатить штраф.
В феврале этого года также изменились требования к безопасности автомобилей. С этого года шипованную резину можно устанавливать на все колеса автомобиля сразу. В машине начали проверять наличие знака аварийной остановки, аптечки и исправного огнетушителя.
Также теперь нельзя наклеивать на автомобильные фары окрашенные или бесцветные пленки.