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18:23, 31 мая 2018 204
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За неделю рязанский бензин подорожал еще на рубль

За неделю рязанский бензин подорожал еще на рубль

За неделю средняя стоимость литра бензина увеличилась на рубль и четыре копейки — до 43,48 рублей. Данные мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат».

Цена АИ-92 увеличилась на рубль и пять копеек до 42,87 рублей, а АИ-95 на рубль и четыре копейки до 43,20. Цена на АИ-98 поднялась на 80 копеек, достигнув отметки в 48,57 рублей.

Литр дизельного топлива за неделю подорожал 72 копейки — до 44 рублей 92 копеек.

Регион остался на четвертом месте в ЦФО по стоимости бензина в целом.

АИ-98 поднялся на седьмое место в округе, а АИ-92 и дизельное топливо остались самыми дорогими в округе. По дороговизне АИ-95 область опустилась на шестое место.


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