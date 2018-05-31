За неделю рязанский бензин подорожал еще на рубль

За неделю средняя стоимость литра бензина увеличилась на рубль и четыре копейки — до 43,48 рублей. Данные мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат».
Цена АИ-92 увеличилась на рубль и пять копеек до 42,87 рублей, а АИ-95 на рубль и четыре копейки до 43,20. Цена на АИ-98 поднялась на 80 копеек, достигнув отметки в 48,57 рублей.
Литр дизельного топлива за неделю подорожал 72 копейки — до 44 рублей 92 копеек.
Регион остался на четвертом месте в ЦФО по стоимости бензина в целом.
АИ-98 поднялся на седьмое место в округе, а АИ-92 и дизельное топливо остались самыми дорогими в округе. По дороговизне АИ-95 область опустилась на шестое место.