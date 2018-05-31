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12:05, 31 мая 2018 243
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Скопинский театр представил спектакль в Париже

Скопинский театр представил спектакль в Париже

Во вторник, 29 мая, скопинский театр режиссера Владимира Деля «Предел» сыграл свой спектакль «Красный угол» на международной неделе театра в Париже. Постановку представили в русском культурном центре при Троицком соборе на набережной Бранли.

По сюжету спектакля, актеры рассказывают о судьбах людей, раскрывая тайны вещей, которые хранятся в сундуке.

«Об этом трудно рассказать в двух словах, это нужно видеть, — поделилась впечатлениями жительница Парижа Иванна Нечай. — Мы смеялись и плакали, зритель участвовал запросто в самом действии спектакля. Ведь сделан этот спектакль на какой-то невероятной внутренней силе режиссера и артистов, он завораживает и не отпускает твои мысли и чувства даже на следующий день. Это было невероятно!»

Фото из группы «Предела» «ВКонтакте»


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