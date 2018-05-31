Скопинский театр представил спектакль в Париже

Во вторник, 29 мая, скопинский театр режиссера Владимира Деля «Предел» сыграл свой спектакль «Красный угол» на международной неделе театра в Париже. Постановку представили в русском культурном центре при Троицком соборе на набережной Бранли.
По сюжету спектакля, актеры рассказывают о судьбах людей, раскрывая тайны вещей, которые хранятся в сундуке.
«Об этом трудно рассказать в двух словах, это нужно видеть, — поделилась впечатлениями жительница Парижа Иванна Нечай. — Мы смеялись и плакали, зритель участвовал запросто в самом действии спектакля. Ведь сделан этот спектакль на какой-то невероятной внутренней силе режиссера и артистов, он завораживает и не отпускает твои мысли и чувства даже на следующий день. Это было невероятно!»
Фото из группы «Предела» «ВКонтакте»