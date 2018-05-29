Солотча, Дягилево и Остров. В Рязани снесут 31 дом

В Рязани снесут 31 дом. Список аварийных домов, подлежащих сносу и реконструкции,
В первый список вошли дома в центре города, Солотче, поселках Строитель, Остров, Ворошиловка, Борки, Дягилево, Мехзавод и Лесопарк.
Во втором — четыре дома в центре Рязани.
Владельцам нужно снести и реконструировать дома до конца 2020 года.
Приводим список аварийных домов полностью.
Под снос:
- Первомайский проспект, дом № 24, корпус 1;
- Касимовское шоссе, дом №176;
- Михайловское шоссе, дом №886 ;
- санция Лесок, дом №2А;
- Товарный двор (станция Рязань-1), дом № 56;
- 8-й район, дом № 185;
- улица 1 -й проезд Ломоносова, дом № 20/9;
- улица 1 -я Красная, дом № 24;
- улица Дачная, дом № 6 ;
- улица Декабристов, дом № 23;
- улица Дягилевская, дом № 85/1;
- улица Затинная, дом № 82;
- улица Качевская, дом № 18а;
- улица Кольцова, дома №№ 4а и 10а;
- улица Лесопарковая дом № 46;
- улица Ломоносова дом №66;
- улица Мехзавода дом № 11а;
- улица Предзаводская дома №№ 6а и 10а;
- улица Пожалостина, дом № 8;
- улица Семинарская, дом №16;
- улица Санаторий дом №18;
- улица Сенная дом № 28;
- улица Щедрина дома №№ 27 и 59;
- поселок Остров дома №№ 6, 12а, 14, 15, 17.
Под реконструкцию:
- Цветной бульвар дом №6;
- улица Щедрина дома №№37 и 40;
- улица Полонского дом № 15.