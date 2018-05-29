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11:49, 29 мая 2018 1 879
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Солотча, Дягилево и Остров. В Рязани снесут 31 дом

Солотча, Дягилево и Остров. В Рязани снесут 31 дом

Фото: Pixabay.com

В Рязани снесут 31 дом. Список аварийных домов, подлежащих сносу и реконструкции, опубликовали на сайте мэрии.

В первый список вошли дома в центре города, Солотче, поселках Строитель, Остров, Ворошиловка, Борки, Дягилево, Мехзавод и Лесопарк.

Во втором — четыре дома в центре Рязани.

Владельцам нужно снести и реконструировать дома до конца 2020 года.

Приводим список аварийных домов полностью.

Под снос:

  • Первомайский проспект, дом № 24, корпус 1;
  • Касимовское шоссе, дом №176;
  • Михайловское шоссе, дом №886 ;
  • санция Лесок, дом №2А;
  • Товарный двор (станция Рязань-1), дом № 56;
  • 8-й район, дом № 185;
  • улица 1 -й проезд Ломоносова, дом № 20/9;
  • улица 1 -я Красная, дом № 24;
  • улица Дачная, дом № 6 ;
  • улица Декабристов, дом № 23;
  • улица Дягилевская, дом № 85/1;
  • улица Затинная, дом № 82;
  • улица Качевская, дом № 18а;
  • улица Кольцова, дома №№ 4а и 10а;
  • улица Лесопарковая дом № 46;
  • улица Ломоносова дом №66;
  • улица Мехзавода дом № 11а;
  • улица Предзаводская дома №№ 6а и 10а;
  • улица Пожалостина, дом № 8;
  • улица Семинарская, дом №16;
  • улица Санаторий дом №18;
  • улица Сенная дом № 28;
  • улица Щедрина дома №№ 27 и 59;
  • поселок Остров дома №№ 6, 12а, 14, 15, 17.

Под реконструкцию:

  • Цветной бульвар дом №6;
  • улица Щедрина дома №№37 и 40;
  • улица Полонского дом № 15.

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