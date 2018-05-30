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14:41, 30 мая 2018 247
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В Путятинском районе отремонтировали дорогу до села Унгор

В Путятинском районе отремонтировали дорогу до села Унгор

Фото: Издательство «Пресса»

В Рязанской области сделали ямочный ремонт дороги Путятино-Унгор. Об этом пишет издательство «Пресса».

Начальник планово-производственного отдела Шиловского ДРСУ Наталья Масная рассказала, что в 2018 году в Путятинском районе планируют сделать ремонт от федеральной трассы до сел Строевское (6,2 км), Большая Екатериновка (6,3 км), Воршево (4,6 км), Романовы Дарки (5,3 км), сообщение Поляки — Летники — Береговое (7,5 км), Береговое — Отрада (11,1 км).

Также ямочный ремонт сделают по селам Караулово (600 м) и Карабухино (3 км).


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