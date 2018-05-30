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10:30, 30 мая 2018 78
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Спасатели из 25 стран станут участниками салона российского МЧС «Комплексная безопасность»

Спасатели из 25 стран станут участниками салона российского МЧС «Комплексная безопасность»

C 6 по 8 июня на территории Ногинского спасательного центра пройдет XI Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2018». Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Предполагается, что в мероприятиях примут участие около 300 фирм и компаний, несколько тысяч профильных специалистов в сфере обеспечения безопасности, а также зарубежные коллеги и гости. Уже подтвердили свое участие делегации из более чем 25 стран, в том числе Хорватии, Швейцарии, Германии, Израиля, Словении, Сирии, Исландии, Индии, Эквадора, Непала и других.

В день открытия салона пройдут межведомственные учения с участием спасателей других стран. Здесь продемонстрируют новые высокотехнологичные образцы аварийно-спасательной, пожарной и специальной техники, а также представят новейшие технологии спасения. На территории будут работать интерактивные площадки с робототехникой, выставка пожарной ретроспецтехники. Здесь же состоятся заезды конно-кинологической службы и выступление показательного оркестра МЧС России.

Для детей организуют волейбол и катание на катамаранах. Они смогут попробовать себя в качестве спасателей и поработать с настоящим аварийно-спасательным инструментом.

Впервые в рамках салона пройдут Всероссийские соревнования по мастерству управления беспилотными воздушными судами.


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