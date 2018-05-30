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16:45, 30 мая 2018 468
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На ремонт Московского шоссе потратят 150 миллионов

На ремонт Московского шоссе потратят 150 миллионов

На ремонт Московского шоссе потратят 150 миллионов рублей. Об этом в среду, 30 мая, сообщил губернатор Николай Любимов на пресс-конференции.

«Протяженность ремонта определяется плохим покрытием, его нужно заменить полностью и сделать город комфортным для людей, — отметил политик. — Ремонт оценивается приблизительной в 150 миллионов, сейчас мы ищем эти средства».

Любимов сравнил ремонт Московского шоссе с ремонтом Первомайского проспекта, который обошелся в 60 миллионов.

Напомним, ранее губернатор поручил отремонтировать Московское шоссе.


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