Николай Любимов будет смотреть чемпионат мира по футболу по телевизору. Об этом губернатор рассказал журналистам в среду, 30 мая.
«Я не пытался попасть непосредственно на стадион, поэтому футбол придется смотреть на экране», — рассказал политик.
Он отказался от прогноза на победителя турнира, но отметил, что «самые высокие шансы» у немцев, испанцев и бразильцев.
«Если наши не попадут в финал, то я буду болеть за испанцев. Там мои любимые клубы — „Барселона“ и „Реал“ Мадрид», — заключил глава региона.