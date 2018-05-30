Пособие на ребенка в возрасте от полутора до трех лет планируют увеличить до конца 2018 года. Его точную сумму пока не установили, пишет газета «
В настоящее время ежемесячное пособие составляет 50 рублей, его выплачивает работодатель. Эта сумма не менялась в течение 20 лет.
Эксперты предполагают, что выплаты должно составлять не менее десяти тысяч рублей. По их словам, тогда это будет реальная помощь. При этом отмечается, что не все работодатели смогут платить такие суммы.
Председатель центрального совета национального родительского комитета Ирина Волынец считает, что размер пособий на детей от полутора до трех лет должен соответствовать уровню пособия для ребенка до полутора лет. Это 40% от зарплаты матери перед декретом (но не более 24 536,57 рубля).
В Минфин предложения от Минтруда пока не поступали.