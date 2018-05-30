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13:38, 30 мая 2018 671
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Детские пособия увеличат до конца года — СМИ

Детские пособия увеличат до конца года — СМИ

Пособие на ребенка в возрасте от полутора до трех лет планируют увеличить до конца 2018 года. Его точную сумму пока не установили, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минтруд.

В настоящее время ежемесячное пособие составляет 50 рублей, его выплачивает работодатель. Эта сумма не менялась в течение 20 лет.

Эксперты предполагают, что выплаты должно составлять не менее десяти тысяч рублей. По их словам, тогда это будет реальная помощь. При этом отмечается, что не все работодатели смогут платить такие суммы.

Председатель центрального совета национального родительского комитета Ирина Волынец считает, что размер пособий на детей от полутора до трех лет должен соответствовать уровню пособия для ребенка до полутора лет. Это 40% от зарплаты матери перед декретом (но не более 24 536,57 рубля).

В Минфин предложения от Минтруда пока не поступали.


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