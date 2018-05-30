«Дай бог, не последний». Рязанской филармонии подарили антикварный рояль

Рязанской филармонии подарили антикварный рояль. В среду, 30 мая, губернатор Николай Любимов передал его накануне цикла музыкальных программ, которые посвятят 80-летию концертного зала и 240-летию Рязанской губернии.
Он поздравил музыкальный коллектив с юбилеями и отметил, что лучшие традиции рязанских композиторов Аверкина, Агапкина и Пироговых продолжаются на сцене областной филармонии.
«Я уверен, что такие исторические инструменты дадут большее представление о нашей культуре и преемственности», — заявил Любимов.
По его словам, рояль знаменитой фортепианной фабрики Братьев Дидерих принадлежал семье Юсуповых. Губернатор рассказал, что правительству удалось «неожиданно» приобрести его и восстановить. «Дай бог, не последний», — заключил политик.
Презентовали инструмент воспитанницы рязанских музыкальных школ.