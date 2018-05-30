Минтранс России подтвердил, что авиакомпания «Победа» массово нарушает права пассажиров на бесплатный провоз ручной клади и багажа, а также необоснованно взимает с них денежные средства. Официальный ответ ведомства сенатор Антон Беляков опубликовал на своей странице в Facebook.
По его запросу Минтранс и Ространснадзор провели внеплановую проверку деятельности авиакомпании. Поводом для этого стали участившиеся жалобы граждан на повсеместное и регулярное нарушение перевозчиком Федеральных авиационных правил.
В ходе проверки выяснили, что «Победа»:
- нарушает нормы бесплатного провоза багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажире;
- взимает дополнительную плату за вещи, разрешенные к перевозке сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа;
- необоснованно, в одностороннем порядке отказывает пассажирам в перевозке;
- устанавливает тарифы, не соответствующие требованиям воздушного законодательства;
- устанавливает правила перевозки ручной клади вещей (ограничение максимальных суммарных габаритов), не соответствующие требованиям воздушного законодательства и ухудшают уровень обслуживания пассажиров.
«Для устранения указанных нарушений Ространснадзор выдал АК „Победа“ соответствующие инспекторские предписания, обязательные для исполнения. В настоящее время авиакомпания, несмотря на очевидную неправомерность своих действий, пытается обжаловать предписания в Арбитражном суде Москвы», — пояснил сенатор.
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