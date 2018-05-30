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12:03, 30 мая 2018 528
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Авиакомпания «Победа» массово нарушает права пассажиров — Минтранс

Авиакомпания «Победа» массово нарушает права пассажиров — Минтранс

Минтранс России подтвердил, что авиакомпания «Победа» массово нарушает права пассажиров на бесплатный провоз ручной клади и багажа, а также необоснованно взимает с них денежные средства. Официальный ответ ведомства сенатор Антон Беляков опубликовал на своей странице в Facebook.

По его запросу Минтранс и Ространснадзор провели внеплановую проверку деятельности авиакомпании. Поводом для этого стали участившиеся жалобы граждан на повсеместное и регулярное нарушение перевозчиком Федеральных авиационных правил.

В ходе проверки выяснили, что «Победа»:

  • нарушает нормы бесплатного провоза багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажире;
  • взимает дополнительную плату за вещи, разрешенные к перевозке сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа;
  • необоснованно, в одностороннем порядке отказывает пассажирам в перевозке;
  • устанавливает тарифы, не соответствующие требованиям воздушного законодательства;
  • устанавливает правила перевозки ручной клади вещей (ограничение максимальных суммарных габаритов), не соответствующие требованиям воздушного законодательства и ухудшают уровень обслуживания пассажиров.

«Для устранения указанных нарушений Ространснадзор выдал АК „Победа“ соответствующие инспекторские предписания, обязательные для исполнения. В настоящее время авиакомпания, несмотря на очевидную неправомерность своих действий, пытается обжаловать предписания в Арбитражном суде Москвы», — пояснил сенатор.

Фото Kapital. kz


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