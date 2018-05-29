В Спасске продолжает гореть свалка. Фото

Во вторник, 29 мая, в Спасске-Рязанском
Отмечается, что пожар на полигоне твердых бытовых отходов начался еще в субботу, 26 мая.
Открытое пламя сбили, но мусор продолжает тлеть. Утром во вторник, 29 мая, в Спасске и Гавриловском чувствовался запах гари.
Горят три гектара полигона, сильный ветер раздул пламя. Сейчас два КамАЗа засыпают горящий мусор грунтом.
«Открытого огня мы не допустим, но горение в глубине пока будет продолжаться. Высота мусорного слоя на отдельных участках достигает семи метров», — заявил исполнительный директор полигона Николай Полев.
По словам и.о. главы городской администрации Спасска Павла Мишакина, свалка горит, как торфянник, потому что среди тлеющего мусора много пластика.
«Я там был вчера вечером и сегодня ранним утром. Полигон засыпают свежим грунтом, чтобы потушить пожар», — сказал он.