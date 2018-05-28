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9:34, 28 мая 2018 383
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В Спасске загорелась свалка. Видео

В Спасске загорелась свалка. Видео

В воскресенье, 27 мая, в Спасске-Рязанском загорелась городская свалка. Ее тушили трое пожарных, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Никто не пострадал.


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