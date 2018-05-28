В Спасске загорелась свалка. Видео

В воскресенье, 27 мая, в Спасске-Рязанском загорелась городская свалка. Ее тушили трое пожарных,
Никто не пострадал.
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В воскресенье, 27 мая, в Спасске-Рязанском загорелась городская свалка. Ее тушили трое пожарных,
Никто не пострадал.
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Участница праймериз рассказала RZN.info о том, что она готова изменить в жизни родного города.