Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:38, 29 мая 2018 264

«Рязаньавтодор» продолжает ремонтировать дороги в трех районах области

«Рязаньавтодор» продолжает ремонтировать дороги в трех районах области

АО «Рязаньавтодор» продолжает ремонтировать дороги Рязанской области.

Работы проводятся на трассе «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» протяженностью 4,201 км в Касимовском районе и на трассе «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» протяженностью 10,695 км в Рязанском районе.

Также ведутся работы по ремонту картами от дороги «Спас-Клепики — Рязань» подъезд: Поляны протяженностью 4,6 км и на дороге «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» протяженностью 5,5 км в Шиловском районе.

Кроме того, начинается ремонт на трех участках трассы «Рязань — Пронск — Скопин» протяженностью 6,127 км в Пронском районе.

Уже завершилось строительство дороги «Рыбное (от М-5 „Урал“) — Пальные — Пионерский — Больщое Жоково — граница района» — подъезд: Сапково Рыбновского района протяженностью 3,525 км. Также закончен ремонт картами участка протяженностью 4,4 км от дороги «Спас-Клепики — Рязань» подъезд: Ласково.

На сети региональных дорог продолжают наносить горизонтальную разметку, ежедневно ведутся работы по содержанию дорог.

Диспетчерская служба «Рязаньавтодора» работает в круглосуточном режиме, телефон: 44-32-75.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
10:38, 29 мая 2018
«Рязаньавтодор» продолжает ремонтировать дороги в трех районах области
8:46, 29 мая 2018
Во вторник на семи рязанских улицах отключат свет
8:26, 29 мая 2018
Суд обязал мэрию отремонтировать участок дороги в Кальном
15:07, 28 мая 2018
На одной из улиц Дягилева запретят парковаться
10:34, 28 мая 2018
На трех рязанских улицах отключили холодную воду
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
21 час назад
«Неотакси» подарит путевку в Мещеру клиентам, которые используют мобильное приложение

«Неотакси» подарит путевку в Мещеру клиентам, которые используют мобильное приложение

Участвовать в розыгрыше может каждый рязанец, заказавший поездку через приложение более десяти раз с 1 июня по 31 августа.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:20, 26 мая 2018 27 188
«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж 1
19:54, 22 мая 2018 25 778
В Рязани наградили лучших бизнесменов. Фото
16:03, 17 мая 2018 25 057
В Рязани Лыбедь затопила часть бульвара и детскую площадку. Фото 12
8:11, 23 мая 2018 19 165
В Рязани рядом с заправкой нашли тела двоих мужчин
14:55, 23 мая 2018 18 257
В Рязани проверили очереди в поликлиниках. Фото 1
Все новости
Форум