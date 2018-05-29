«Рязаньавтодор» продолжает ремонтировать дороги в трех районах области

АО «Рязаньавтодор» продолжает ремонтировать дороги Рязанской области.
Работы проводятся на трассе «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» протяженностью 4,201 км в Касимовском районе и на трассе «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» протяженностью 10,695 км в Рязанском районе.
Также ведутся работы по ремонту картами от дороги «Спас-Клепики — Рязань» подъезд: Поляны протяженностью 4,6 км и на дороге «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» протяженностью 5,5 км в Шиловском районе.
Кроме того, начинается ремонт на трех участках трассы «Рязань — Пронск — Скопин» протяженностью 6,127 км в Пронском районе.
Уже завершилось строительство дороги «Рыбное (от М-5 „Урал“) — Пальные — Пионерский — Больщое Жоково — граница района» — подъезд: Сапково Рыбновского района протяженностью 3,525 км. Также закончен ремонт картами участка протяженностью 4,4 км от дороги «Спас-Клепики — Рязань» подъезд: Ласково.
На сети региональных дорог продолжают наносить горизонтальную разметку, ежедневно ведутся работы по содержанию дорог.
Диспетчерская служба «Рязаньавтодора» работает в круглосуточном режиме, телефон: 44-32-75.