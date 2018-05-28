Выпускники неаккредитованных специальностей РГУ получат дипломы «Радика» и «Сельхоза»

Выпускники специальностей РГУ имени Есенина, которые не прошли аккредитацию, получат дипломы радиоуниверситета и сельхозакадемии. Об этом в понедельник, 28 мая, сообщил журналистам ректор вуза Андрей Минаев.
По его словам, 184 выпускника 2018 года пройдут бесплатную государственную аттестацию на Инженерно-экономическом факультете в «Радике» и Факультете экономики и менеджмента в «Сельхозе».
Студентам 1-3 курсов предложат перевестись в другие аккредитованные вузы, не только рязанские. Также 1 152 заочника и 474 очника могут остаться в РГУ на смежных специальностях по тому же направлению.
Минаев отметил, что вуз будет «делать все, чтобы через год вернуть себе аккредитацию». «Мы признаем решение экспертов, понимаем ошибки, которые выявили», — заявил он.
По его словам, неаккредитованные специальности могут продолжить обучение и даже открыть новый набор на 2018 год, но с некоторыми ограничениями.
Напомним, по итогам ежегодной