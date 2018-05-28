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17:15, 28 мая 2018 883
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В полиции прокомментировали драку в «М-5 Молле»

В полиции прокомментировали драку в «М-5 Молле»

В полиции прокомментировали драку в ТЦ «М-5 Молл». В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили, что конфликт произошел в торговом центре.

Правоохранители проводят проверку, выясняют причину произошедшего.

Ранее в сети появилось видео, на котором два посетителя подрались с охранниками.


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