В полиции прокомментировали драку в «М-5 Молле»

В полиции прокомментировали драку в ТЦ «М-5 Молл». В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили, что конфликт произошел в торговом центре.
Правоохранители проводят проверку, выясняют причину произошедшего.
Ранее в сети
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В полиции прокомментировали драку в ТЦ «М-5 Молл». В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили, что конфликт произошел в торговом центре.
Правоохранители проводят проверку, выясняют причину произошедшего.
Ранее в сети
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