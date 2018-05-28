Посетитель рязанского торгового центра избил охранника. Видео

В торговом центре «М5 Молл» посетитель избил охранника. Видео инцидента появилось в
Как отметил автор видео, молодой человек «что-то украл». Его пыталась задержать охрана, в итоге между мужчинами завязалась драка.
Позже в полиции
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В торговом центре «М5 Молл» посетитель избил охранника. Видео инцидента появилось в
Как отметил автор видео, молодой человек «что-то украл». Его пыталась задержать охрана, в итоге между мужчинами завязалась драка.
Позже в полиции
© RZN.info
|
← предыдущая новостьВ полиции прокомментировали драку в «М-5 Молле»
|
cледующая новость →Рязанцы простятся с журналистом Валерием Борисовым в среду
Участница праймериз рассказала RZN.info о том, что она готова изменить в жизни родного города.