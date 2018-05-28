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16:59, 28 мая 2018 2 560
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Посетитель рязанского торгового центра избил охранника. Видео 3

Посетитель рязанского торгового центра избил охранника. Видео

В торговом центре «М5 Молл» посетитель избил охранника. Видео инцидента появилось в Instagram.

Как отметил автор видео, молодой человек «что-то украл». Его пыталась задержать охрана, в итоге между мужчинами завязалась драка.

Позже в полиции прокомментировали произошедшее.


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