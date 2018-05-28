Рязанская область вошла в число лидеров по исполнению майских указов Путина

Рязанская область вошла в топ-10 регионов России по исполнению майских указов Владимира Путина. Об этом сообщил
Согласно мониторингу, который провели в апреле 2018 года, доля рязанцев, имеющих доступ к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, составила 99,8% (при нормативе — не менее 90%).
Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг составил 91,5% (при нормативе — не менее 90%).
Жители Рязанской области получают в электронном виде больше 450 федеральных, региональных и муниципальных услуг.
В ближайшее время планируют перевести в новый формат получение льгот при оплате ЖКУ, выплаты на детей и поддержку социально незащищенных граждан.
В регионе открыли три центра оказания услуг для бизнеса. Там предприниматели могут получить электронные госуслуги при открытии собственного дела, реализации и сопровождении проекта.