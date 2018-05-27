В Дашково-Песочне загорелась квартира. Видео с места происшествия опубликованы в группе
Огонь охватил квартиру на четвертом этаже. На тушение прибыл пожарный расчет.
Официальная информация о происшествии станет известна позднее.
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В Дашково-Песочне загорелась квартира. Видео с места происшествия опубликованы в группе
Огонь охватил квартиру на четвертом этаже. На тушение прибыл пожарный расчет.
Официальная информация о происшествии станет известна позднее.
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