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15:43, 27 мая 2018 405
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В Дашково-Песочне загорелась квартира

В Дашково-Песочне загорелась квартира

В Дашково-Песочне загорелась квартира. Видео с места происшествия опубликованы в группе «Рязань» соцсети «ВКонтакте».

Огонь охватил квартиру на четвертом этаже. На тушение прибыл пожарный расчет.

Официальная информация о происшествии станет известна позднее.


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