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14:13, 27 мая 2018 1 112
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RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи

RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи

В субботу, 26 мая, рамках всеармейского этапа «Авиадартса-2018» на полигоне Дубровичи под Рязанью прошел «Авиамикс». Шоу провели в регионе уже в третий раз.

На показательные выступления приехали тысячи рязанцев. Перед началом шоу выступил командующий дальней авиацией, Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, который назвал «Авиамикс» «самым зрелищным мероприятием Вооруженных сил».

Перед зрителями предстали боевые самолеты и вертолеты ВКС России, которые уничтожали цели при помощи разных видов вооружения. Кроме того, на «Авиамиксе» выступили пилотажные группы «Соколы России», «Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты».

На полигоне работала выставка авиации, военной техники и оружия, а также пункт набора на контрактную службу. Рязанские десантники продемонстрировали зрителям навыки рукопашного боя.

«Авиамикс» прошел в рамках всеармейского этапа конкурса «Авиадартс-2018», который стартовал 23 мая. Победители представят Россию на международном этапе, который также пройдет под Рязанью в начале августа.

В текущих соревнованиях участвуют летчики на истребителях МиГ-29, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35С, бомбардировщиках Су-34 и Су-24М, штурмовиках Су-25, дальних бомбардировщиках Ту-22М3, «транспортниках» Ил-76МД и вертолетах Ми-24, Ми-35, Ка-52, Ми-8. Всего в конкурсе примут участие 60 экипажей из четырех военных округов и авиации Северного флота ВМФ.

Ранее RZN.info опубликовал первую и вторую части фоторепортажа.


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