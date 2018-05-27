RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи

В субботу, 26 мая, рамках всеармейского этапа «Авиадартса-2018» на полигоне Дубровичи под Рязанью прошел «Авиамикс». Шоу провели в регионе уже в третий раз.
На показательные выступления приехали тысячи рязанцев. Перед началом шоу выступил командующий дальней авиацией, Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, который назвал «Авиамикс» «самым зрелищным мероприятием Вооруженных сил».
Перед зрителями предстали боевые самолеты и вертолеты ВКС России, которые уничтожали цели при помощи разных видов вооружения. Кроме того, на «Авиамиксе» выступили пилотажные группы «Соколы России», «Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты».
На полигоне работала выставка авиации, военной техники и оружия, а также пункт набора на контрактную службу. Рязанские десантники продемонстрировали зрителям навыки рукопашного боя.
«Авиамикс» прошел в рамках всеармейского этапа конкурса «Авиадартс-2018», который
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