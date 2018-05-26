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16:20, 26 мая 2018 3 324
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«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж

«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В субботу, 26 мая, в Рязани в третий раз прошел «Авиамикс». Посмотреть авиашоу на полигон «Дубровичи» приехали тысячи рязанцев. Люди могли добраться на личных машинах либо воспользоваться автобусами, которые с раннего утра отправлялись с «Приокского» автовокзала.

С транспортом проблем не было. Организаторы учли печальный опыт 2015 года, когда пробка из желающих посетить шоу растянулась от полигона до центра Рязани. Автобусов тоже было достаточно.

Многие люди приехали заранее, задолго до начала летной программы, но им было чем заняться. На месте работали лотки с шашлыками и сувенирами, десантники выставили боевую технику, стрелковое оружие и даже переносной зенитно-ракетный комплекс, хоть и учебный.

Зрители, а особенно дети, буквально облепили самолеты и вертолеты, выставленные для показа. Среди них были как уже списанные МиГи и L-39, так и современные Ми-28Н и Ка-52, за сохранность которых было немного страшно.

Час, оставшийся перед шоу, зрителей развлекали народные ансамбли, военные музыканты, не обошлось и без традиционного выступления десантников. После официальных речей первые самолеты появились над полигоном.

Четверка Су-34 под прикрытием истребителей Су-35С из пилотажной группы «Соколы России» с малой высоты атаковала цель бетонобойными бомбами. Ударные самолеты ушли на базу, а истребители показали элементы маневренного воздушного боя.

Примерно за час перед зрителями предстали практические все типы боевых самолетов и вертолетов, стоящих на вооружении ВКС России, а также перспективные истребители пятого поколения Су-57 (Т-50). Бомбардировщики, штурмовики, истребители, вертолеты атаковали цели при помощи неуправляемых и управляемых ракет, бомб, в том числе высокоточных, пушечного вооружения.

Несмотря на то, что цели находились в нескольких километрах от трибун, зрители могли ощутить мощность боеприпасов благодаря ударной волне, доходившей до гостей через несколько секунд после взрывов. Особенно зрелищными оказались пуски неуправляемых ракет С-24 со штурмовиков Су-25. Легендарные «Грачи» атаковали с пикирования, при этом мишень находилась относительно недалеко, от чего звук и ударная волна от взрывов ощущалась сильнее.

Вторую часть представления организаторы отвели под сложный и высший пилотаж. Первым в воздухе появился Ка-52 «Аллигатор». Его пилот показал зрителям комплекс сложных фигур, но запомнился больше всего, когда нарисовал в небе «ангела», отстрелив тепловые ловушки.

Зрители проводили «Аллигатора» аплодисментами, а над полигоном уже появились Ми-28Н пилотажной группы «Беркуты». Летчики показали идеальную слаженность действий. При выполнении сложных элементов пилотажа расстояние между машинами не превышало пары метров. Особенно зрителей покорил элемент «Роспуск»: вертолеты в эффектном маневре разошлись в разные стороны, отстреливая тепловые ловушки.

Завершали «Авиамикс» знаменитые на весь мир «Стрижи» на Миг-29 и «Русские Витязи» на Су-30СМ. Летчики из Кубинки показали фигуры высшего пилотажа в разных построениях, порой заставляя зрителей не на шутку волноваться: при исполнении роспуска со встречной бочкой казалось, что самолеты проходят друг от друга в считанных сантиметрах. Рассказ выступлении о летчиков из Кубинки можно продолжать бесконечно, лучше посмотрите наш фоторепортаж.

Ну, а завершилось шоу пролетом штурмовиков Су-25, раскрасивших небо в цвета российского флага.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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