Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:23, 27 мая 2018 224
 0    0

Первый канал рассказал о всеармейском этапе «Авиадартса-2018» под Рязанью. Видео

Первый канал рассказал о всеармейском этапе «Авиадартса-2018» под Рязанью. Видео

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Первый канал рассказал о всеармейском этапе «Авиадартса-2018», прошедшем под Рязанью. Репортаж о меропрятии вышел в эфир в программе «Время» в 21:00 в субботу, 26 мая.

В этот день на полигоне «Дубровичи» в третий раз прошел «Авиамикс». Посмотреть авиашоу приехали тысячи рязанцев.

Примерно за час перед зрителями предстали практические все типы боевых самолетов и вертолетов, стоящих на вооружении ВКС России, а также перспективные истребители пятого поколения Су-57 (Т-50). Бомбардировщики, штурмовики, истребители, вертолеты атаковали цели при помощи неуправляемых и управляемых ракет, бомб, в том числе высокоточных, пушечного вооружения.

RZN.info подготовил фоторепортаж показательных выступлений в двух частях.

Напомним, победители всеармейского этапа представят Россию на международном этапе конкурса, который пройдет в августе.

Рязань уже принимала международный «Авиадартс» в 2015 и 2016 год.


© RZN.info

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:23, 27 мая 2018
Первый канал рассказал о всеармейском этапе «Авиадартса-2018» под Рязанью. Видео
9:16, 27 мая 2018
Прямая линия с Путиным пройдет 7 июня
21:08, 26 мая 2018
РГУ лишили аккредитации на экономические и управленческие специальности
19:17, 26 мая 2018
В соцсетях сообщили об очередной эвакуации в рязанском ТРЦ
18:15, 26 мая 2018
В Рязани установили арт-объект в честь вымышленного исторического события 4
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Готова использовать свой опыт, чтобы улучшить жизнь рязанцев — директор школы №44 Ольга Соболева

Готова использовать свой опыт, чтобы улучшить жизнь рязанцев — директор школы №44 Ольга Соболева

Участница праймериз рассказала RZN.info о том, что она готова изменить в жизни родного города.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:54, 22 мая 2018 24 683
В Рязани наградили лучших бизнесменов. Фото
16:03, 17 мая 2018 24 505
В Рязани Лыбедь затопила часть бульвара и детскую площадку. Фото 12
11:18, 14 мая 2018 22 446
Отец утонувшего в Рязани ребенка покончил с собой в день похорон 3
8:11, 23 мая 2018 18 764
В Рязани рядом с заправкой нашли тела двоих мужчин
13:21, 15 мая 2018 17 621
В Рязани наградили многодетные семьи. Фото
Все новости
Форум