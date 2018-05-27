Первый канал рассказал о всеармейском этапе «Авиадартса-2018» под Рязанью. Видео

Первый канал рассказал о всеармейском этапе «Авиадартса-2018», прошедшем под Рязанью. Репортаж о меропрятии вышел в эфир в программе «Время» в 21:00 в субботу, 26 мая.
В этот день на полигоне «Дубровичи» в третий раз прошел «Авиамикс». Посмотреть авиашоу приехали тысячи рязанцев.
Примерно за час перед зрителями предстали практические все типы боевых самолетов и вертолетов, стоящих на вооружении ВКС России, а также перспективные истребители пятого поколения Су-57 (Т-50). Бомбардировщики, штурмовики, истребители, вертолеты атаковали цели при помощи неуправляемых и управляемых ракет, бомб, в том числе высокоточных, пушечного вооружения.
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Напомним, победители всеармейского этапа представят Россию на международном этапе конкурса, который
Рязань уже принимала международный «Авиадартс» в