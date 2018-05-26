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18:15, 26 мая 2018 1 287
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В Рязани установили арт-объект в честь вымышленного исторического события 3

В Рязани установили арт-объект в честь вымышленного исторического события

В Рязани установили арт-объект в память о вымышленном историческом событии. «Воздушный шар» высотой в несколько метров появился в Верхнем городском саду («Наташкином сквере»).

Аэростат создали в память о первом в истории полете на воздушном шаре, который якобы совершил в 1731 году рязанец подьячий Крякутный. Об этом рассказывает надпись на корзине «воздушного шара». Современные ученые признают это событие фальсификацией.

О полете подьячего писал коллекционер рукописей и исторических документов Александр Сулакадзев, известный многочисленными подделками.

Отметим, что в память об этом вымышленном событии в 1956 году в СССР выпустили почтовую марку.


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