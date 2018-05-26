В Рязани установили арт-объект в честь вымышленного исторического события

В Рязани установили арт-объект в память о вымышленном историческом событии. «Воздушный шар» высотой в несколько метров появился в Верхнем городском саду («Наташкином сквере»).
Аэростат создали в память о первом в истории полете на воздушном шаре, который якобы совершил в 1731 году рязанец подьячий Крякутный. Об этом рассказывает надпись на корзине «воздушного шара». Современные ученые признают это событие фальсификацией.
О полете подьячего писал коллекционер рукописей и исторических документов Александр Сулакадзев, известный многочисленными подделками.
Отметим, что в память об этом вымышленном событии в 1956 году в СССР выпустили почтовую марку.