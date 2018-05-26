Рязань подала заявку на включение в «Золотое кольцо России»

Рязанская область подала заявку на включение в «Золотое кольцо России». Об этом Николай Любимов в интервью «
«Заявка подана, уже предварительные слушания прошли, окончательное решение будет приниматься правительственной комиссией. На наш взгляд, документы соответствуют всем установленным требованиям», — сказал он.
Как отметил Любимов, Рязань, которая является одним из самых древних городов центра России, в проекте «Золотое кольцо» повысит туристскую и инвестиционную привлекательность областного центра.
Губернатор подчеркнул, что туризм — существенная «статья доходов регионального бюджета».
Любимов заявил, что администрация планирует добиться роста турпотока до 2 миллионов человек к концу 2019 года. Сейчас этот показатель составляет около 1,2 миллиона человек в год.
Напомним,