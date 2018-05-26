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9:46, 26 мая 2018 140
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Рязань подала заявку на включение в «Золотое кольцо России»

Рязань подала заявку на включение в «Золотое кольцо России»

Рязанская область подала заявку на включение в «Золотое кольцо России». Об этом Николай Любимов в интервью «РИА Новости» сообщил на Петербургском международном экономическом форуме.

«Заявка подана, уже предварительные слушания прошли, окончательное решение будет приниматься правительственной комиссией. На наш взгляд, документы соответствуют всем установленным требованиям», — сказал он.

Как отметил Любимов, Рязань, которая является одним из самых древних городов центра России, в проекте «Золотое кольцо» повысит туристскую и инвестиционную привлекательность областного центра.

Губернатор подчеркнул, что туризм — существенная «статья доходов регионального бюджета».

Любимов заявил, что администрация планирует добиться роста турпотока до 2 миллионов человек к концу 2019 года. Сейчас этот показатель составляет около 1,2 миллиона человек в год.

Напомним, форум стартовал 24 мая. Делегация региона планирует заключить ряд крупных инвестиционных соглашений.


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