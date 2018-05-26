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21:08, 26 мая 2018 2 327
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РГУ лишили аккредитации на экономические и управленческие специальности 1

РГУ лишили аккредитации на экономические и управленческие специальности

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Рязанский государственный университет имени Есенина лишили аккредитации по специальности 38.00.00 «Экономика и управления». Об этом говорится в приказе Рособрнадзора.

Во время недавней проверки комиссия нашла несоответствия с государственным стандартом образования в учебных программах по направлениям подготовки:

  • 38.06.01 Экономика (аспирантура);
  • 38.04.02 Менеджмент (магистратура);
  • 38.03.06 Торговое дело (бакалавриат);
  • 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат);
  • 38.03.02 Менеджмент (бакалавриат);
  • 38.03.03 Управление персоналом (бакалавриат).

По специальности 38.00.00 «Экономика и управления» готовят студентов три факультета: Экономический, Социологии и управления и Физико-математический.

В результате «Эконом» лишился аккредитации по всем своим направлениям поготовки, а ФСУ — по всем управленческим направлениям. Что касается «Физмата», то у него без аккредитации осталось одно направление: 38.03.05 Бизнес-информатика (профиль: Управление персоналом).

Вуз имеет право продолжать обучение, но не может выдавать студентам дипломы государственного образца по специальностям, которых лишили аккредитации. Кроме того, студенты останутся без отсрочки от службы в армии.

Администрация вуза обязана обеспечить перевод студентов в высшие учебные заведения, у которых есть аккредитация, на те же специальности.


© RZN.info

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