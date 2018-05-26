РГУ лишили аккредитации на экономические и управленческие специальности

Рязанский государственный университет имени Есенина лишили аккредитации по специальности
Во время недавней проверки комиссия нашла несоответствия с государственным стандартом образования в учебных программах по направлениям подготовки:
- 38.06.01 Экономика (аспирантура);
- 38.04.02 Менеджмент (магистратура);
- 38.03.06 Торговое дело (бакалавриат);
- 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (бакалавриат);
- 38.03.02 Менеджмент (бакалавриат);
- 38.03.03 Управление персоналом (бакалавриат).
По специальности
В результате «Эконом» лишился аккредитации по всем своим направлениям поготовки, а ФСУ — по всем управленческим направлениям. Что касается «Физмата», то у него без аккредитации осталось одно направление:
Вуз имеет право продолжать обучение, но не может выдавать студентам дипломы государственного образца по специальностям, которых лишили аккредитации. Кроме того, студенты останутся без отсрочки от службы в армии.
Администрация вуза обязана обеспечить перевод студентов в высшие учебные заведения, у которых есть аккредитация, на те же специальности.