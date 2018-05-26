«Мастерство экстра-класса». Вторая часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи

Утром в субботу, 26 мая, на полигоне Дубровичи прошли показательные выступления в рамках всеармейского этапа конкурса « Авиадартс-2018 ». Посмотреть на шоу с участием боевой авиации приехали тысячи рязанцев.

«Мы с вами станем зрителями самого замечательного, самого зрелищного мероприятия, которое проводится у нас в стране, — отметил командующий дальней авиацией, Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в торжественной речи перед началом шоу. — Конечно, есть очень много мероприятий, которые сейчас проводят Вооруженные силы, но должен вас заверить, что самое зрелищное мероприятие будет происходить здесь».

По словам вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова, современные летчики каждый раз демонстрируют мастерство экстра-класса и обучаются новому. «Скоро начнется самая интересная и зрелищная часть сегодняшней встречи. Неудивительно, что именно в Рязани базируется одно из самых профессиональных летных подразделений», — подчеркнул он.

За почти два часа программы перед зрителями предстали боевые самолеты и вертолеты ВКС России, которые уничтожали цели при помощи разных видов вооружения. Кроме того, перед рязанцами выступили пилотажные группы «Соколы России», «Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты».

На полигоне для рязанцев работала выставка авиации, военной техники и оружия, а также функционировал пункт набора на контрактную службу. С показательными выступлениями приехали рязанские десантники. Они продемонстрировали зрителям навыки рукопашного боя.

«Авиамикс» прошел в рамках всеармейского этапа конкурса «Авиадартс-2018», который стартовал 23 мая. Победители представят Россию на международном этапе, который также пройдет под Рязанью в начале августа.

В текущих соревнованиях участвуют летчики на истребителях МиГ-29, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35С, бомбардировщиках Су-34 и Су-24М, штурмовиках Су-25, дальних бомбардировщиках Ту-22М3, «транспортниках» Ил-76МД и вертолетах Ми-24, Ми-35, Ка-52, Ми-8. Всего в конкурсе примут участие 60 экипажей из четырех военных округов и авиации Северного флота ВМФ.