«Мастерство экстра-класса». Вторая часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи

Утром в субботу, 26 мая, на полигоне Дубровичи прошли показательные выступления в рамках всеармейского этапа конкурса «
«Мы с вами станем зрителями самого замечательного, самого зрелищного мероприятия, которое проводится у нас в стране, — отметил командующий дальней авиацией, Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в торжественной речи перед началом шоу. — Конечно, есть очень много мероприятий, которые сейчас проводят Вооруженные силы, но должен вас заверить, что самое зрелищное мероприятие будет происходить здесь».
По словам вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова, современные летчики каждый раз демонстрируют мастерство экстра-класса и обучаются новому. «Скоро начнется самая интересная и зрелищная часть сегодняшней встречи. Неудивительно, что именно в Рязани базируется одно из самых профессиональных летных подразделений», — подчеркнул он.
За почти два часа программы перед зрителями предстали боевые самолеты и вертолеты ВКС России, которые уничтожали цели при помощи разных видов вооружения. Кроме того, перед рязанцами выступили пилотажные группы «Соколы России», «Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты».
На полигоне для рязанцев работала выставка авиации, военной техники и оружия, а также функционировал пункт набора на контрактную службу. С показательными выступлениями приехали рязанские десантники. Они продемонстрировали зрителям навыки рукопашного боя.
«Авиамикс» прошел в рамках всеармейского этапа конкурса «Авиадартс-2018», который
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