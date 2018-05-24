В Скопине женщину убили на глазах у прохожих. Об этом пишет ИД «
Инцидент произошел в четверг, 24 мая, около 10 утра на улице Ленина рядом с магазином «Магнит Косметик». Мужчина ударил 36-летнюю женщину ножом, когда она выходила из машины. Нападавший скрылся с места происшествия, пострадавшую доставили в реанимацию. Она скончалась от ранений и потери крови.
Как рассказали RZN.info в пресс-службе регионального СУ СКР, личность нападавшего установили. Им оказался 22-летний знакомый женщины. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.