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19:27, 24 мая 2018 433
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Тысячный хор в пятый раз спел в Рязанском кремле. Фото

Тысячный хор в пятый раз спел в Рязанском кремле. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 24 мая, сводный Тысячный хор в пятый раз спел на ступеньках Успенского собора Рязанского кремля в сопровождении губернаторского симфонического оркестра.

Его открыл вице-губернатор Игорь Греков. Он поздравил всех зрителей и артистов с Днем славянской письменности и культуры и выразил надежду, что подобные мероприятия повысят уровень культуры рязанцев.

«Нас всех объединяет русский язык. Он помогает преодолевать трудности, делиться знаниями. Этот концерт — символ уважения традиций и духовной силы народа», — сказал вице-губернатор.

Хор объединил в себе профессиональные и любительские коллективы. В числе участников были коллективы районов области, ученики детских школ искусств Рязани, академический русский народный хор имени Попова, камерный хор и губернаторский симфонический оркестр, хор медиков из ОКБ и городской клинической больницы №8. Солистами выступили квинтет духовенства Рязанской епархии, мужской ансамбль «Братцы-Рязанцы», Наталья Нелюбина (сопрано) и Александр Суханов (баритон).


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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