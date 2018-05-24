Рязанская область будет сотрудничать с Нижегородской. Регионы подписали соглашение в четверг, 24 мая, во время международного экономического форума в Петербурге,
Документ регламентирует взаимодействие практические во всех отраслях.
По словам Николая Любимова, у регионов много общего.
«Мы работаем в одном направлении. Нижегородская область вслед за Рязанской запустила для публичного обсуждения проект Стратегии развития до 2030 года. Наш опыт показал, что люди с большим воодушевлением на это откликнулись, предложили очень интересные подходы, причем с использованием Интернета. Рязанцы предлагают реальные конструктивные идеи, и мы их принимаем, трансформируя в Стратегию. Это очень помогает», — сказал он.
Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что соглашение поможет привлечь инвесторов и увеличить товарооборот.
Ранее Любимов и его супруга
Напомним, в первый день форума рязанский губернатор договорился о строительстве в Рязанской области