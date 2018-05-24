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17:47, 24 мая 2018 338
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На празднование дня города в Рязани потратят почти два миллиона

На празднование дня города в Рязани потратят почти два миллиона

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

На празднование дня города в Рязани потратят 1,9 миллиона рублей. В четверг, 24 мая, депутаты гордумы рассмотрели изменения в местный бюджет.

За счет остатка и перераспределения бюджетных средств 2,8 млн потратят на проектные работы по строительству досугового центра с бассейном и 1,7 млн на аналогичные цели по строительству детсада в Солотче.

Кроме того, 11,9 млн рублей направят на пристройку ясельных групп к пяти детским садам, а 1,5 миллиона — на благоустройство города.

За счет поступивших межбюджетных трансфертов 22 миллиона направят на квартиры для детей-сирот, 3,7 млн — на жилье для молодых семей, 3 млн — на ремонт в детсаде № 8 и 19,5 млн — на реконструкцию лицея № 4.


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