На празднование дня города в Рязани потратят почти два миллиона

На празднование дня города в Рязани потратят 1,9 миллиона рублей. В четверг, 24 мая, депутаты гордумы рассмотрели изменения в местный бюджет.
За счет остатка и перераспределения бюджетных средств 2,8 млн потратят на проектные работы по строительству досугового центра с бассейном и 1,7 млн на аналогичные цели по строительству детсада в Солотче.
Кроме того, 11,9 млн рублей направят на пристройку ясельных групп к пяти детским садам, а 1,5 миллиона — на благоустройство города.
За счет поступивших межбюджетных трансфертов 22 миллиона направят на квартиры для детей-сирот, 3,7 млн — на жилье для молодых семей, 3 млн — на ремонт в детсаде № 8 и 19,5 млн — на реконструкцию лицея № 4.